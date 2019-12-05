Сільська рада в Тернопільському районі готується до об’єднання, а голова відмовляється звітувати перед громадою
Вдруге громада села ініціює збори села та звітування голови.
Минулоріч, після таких ініціатив громадян сіл Малий Ходачків та Костянтинівка, збори відбулись. Щоправда, опісля них послідували заяви в поліцію щодо фізичних розправ над самим головою та навіть інформація щодо терористичного акту.
Це все після того, як громада дізналась кому, скільки і як роздавалась понад сотня гектарів землі.
І яким чином це здійснювалось за допомогою працівників обласного Держгеокадастру.
І як це здійснюється далі.
Громада хотіла почути про цьогорічні видатки місцевого бюджету; про те, що чекає село після об’єднання Велибірківської ОТГ; перспективу приєднання, розмови якої вже ведуться; про майбутні вибори, що відбудуться 22 грудня.
Надто цікавила інформація щодо кандидатів на депутати в майбутню ОТГ, особливо про двох, кажуть представників поліції, не жителів села.