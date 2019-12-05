14:32 | 5.12.2019
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Новини Тернополя 

Сільська рада в Тернопільському районі готується до об’єднання, а голова відмовляється звітувати перед громадою

Irena 4 Views Прокоментуй!

Вдруге громада села ініціює збори села та звітування голови.
Минулоріч, після таких ініціатив громадян сіл Малий Ходачків та Костянтинівка, збори відбулись. Щоправда, опісля них послідували заяви в поліцію щодо фізичних розправ над самим головою та навіть інформація щодо терористичного акту.
Це все після того, як громада дізналась кому, скільки і як роздавалась понад сотня гектарів землі.
І яким чином це здійснювалось за допомогою працівників обласного Держгеокадастру.
І як це здійснюється далі.
Громада хотіла почути про цьогорічні видатки місцевого бюджету; про те, що чекає село після об’єднання Велибірківської ОТГ; перспективу приєднання, розмови якої вже ведуться; про майбутні вибори, що відбудуться 22 грудня.
Надто цікавила інформація щодо кандидатів на депутати в майбутню ОТГ, особливо про двох, кажуть представників поліції, не жителів села.

Світлана Гуменна

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