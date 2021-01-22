У 11-річного хлопчика ймовірно стріляли з вогнепальної зброї, – поліція

Хуліганство (296 ККУ) – саме за такою статтею розпочали розслідуваня слідчі районного управління поліції щодо факту травмування 11-річного тернополянина. Про це повідомляє

відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, 21 січня до лікарні з опіками потрапив малолітній мешканець обласного центру. Травми хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 26 школи.

Медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі пацієнт потребує ще одного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні.

Поліцейські продовжують детально розслідувати усі обставини злочину, обстежують прилеглу територію, встановлюють можливі траєкторії руху кулі, що травмувала малолітнього та перевіряють наявну зброю у мешканців прилеглих будинків.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, рідні та друзі просять про фінансову допомогу на лікування, номер картки батька: Капустяник Ярослав 4149629315495515 та 5168752000709702.