На сесії Тернопільської облради – нардепи, сотні поліцейських та кілька тисяч людей з навколишніх сіл (фото)

На сесію Тернопільської облради знову приїхали нардепи від Радикалів Ігор Мосійчук та Дмитро Лінько, а від Свободи – Михайло Головко, – пише Овід.

На сесію також прийшло більше 2 тисяч громадян – жителів сіл Біла, Чистилів, Ігровиця, Великий Глибочок. Ці люди хочуть створити Білецьке ОТГ. Вже відбулися відповідні збори і більшість селян підписалися за створення ОТГ. Проте спеціальна комісія при облраді не поспішає видати відповідний висновок. А облдепутати не квапляться проголосувати за створення Білецької ОТГ. Ігор Мосійчук закликав депутатів проголосувати за створення громади.

Михайло Головко, який виступав після радикала визнав, що він не проти, щоб громади об’єднувалися. Але також додав, що місто Тернопіль теж має розвиватися і розширювати свої межі. Якщо цього не буде, то Тернопільську область приєднають до Вінницької – зазначив Головко.

Ігор Мосійчук також закликав сьогодні не застосовувати сили. Адже, як писав раніше ОВІД, нардеп від Радикалів став учасником 4-ох бійок зі місцевими свободівцями. Наразі, на сесії обговорення проходять спокійно.