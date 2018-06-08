У Тернополі назріває бунт і знову через торф

29 травня близько чотирьох годин мешканці будинків по вул Академіка Корольова 10А, 12 та 12А блокували виїзд вантажівки, яка завезла на територію паливної котельні торфяну крихту. За словами Юлії Мамчак, всупереч державній екологічній експертизі, “зробленій” інвесторами, в якій чітко зазначено можливість опалення торфом виключно в зимовий опалюваний період, на згадану котельню був завезений торф.Тоді з представниками слідчо-оперативної групи і потрульної поліції та “Тернопільтепло”, було домовлено що фуру активісти відпускають і поки йтимуть слідчі дії, торф не возять, розповідає Ігор Котляр.

Тернополяни повірили і даремно. Сьогодні, 8 червня, близько 9 ранку на територію котельні по вул. Р.Купчинського 14а, заїхала фура із торфом, – повідомляє Ігор Котляр.

Все більше, не вірю поліції і слідчо-оперативній групі. Ми збираємось остаточно заблокувати проїзд на територію котельні і просимо всіх, хто хоч трішки піклуєтесь про своє майбутнє, нас підтримати, – просить чоловік.

Нагадаємо, що останнім часом у Тернополі новина про переведення частини котелень на альтернативні види палива досягла значного резонансу. Тернополяни проти таких нововведень – під стінами міськради активісти навіть палили діжки, аби продемонструвати небезпеку торф’яних котелень.