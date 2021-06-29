На Тернопільщині 19-річний водій перекинув автомобіль: двоє неповнолітніх дівчат у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 червня в м. Хоростків Чортківського району. Близько 14.00 годин, водій автомобіля «Renault Kangoo», 19-річний житель с. Петриків Тернопільського району не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали дві неповнолітні пасажирки даного автомобіля, обидві жительки м. Тернополя. Дівчат, з травмами середнього ступеня важкості, госпіталізовано до Тернопільської обласної дитячої лікарні.