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Новини Тернополя 

На Тернопільщині 19-річний водій перекинув автомобіль: двоє неповнолітніх дівчат у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 червня в м. Хоростків Чортківського району. Близько 14.00 годин, водій автомобіля «Renault Kangoo», 19-річний житель с. Петриків Тернопільського району не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали дві неповнолітні пасажирки даного автомобіля, обидві жительки м. Тернополя. Дівчат, з травмами середнього ступеня важкості, госпіталізовано до Тернопільської обласної дитячої лікарні.

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