20 населених пунктів Тернопільщини впродовж трьох днів залишатимуться без газу

З метою підготовки газорозподільних станцій (ГРС) до надійної роботи в осінньо–зимовий період 2021– 2022 років Тернопільським проммайданчиком Бердичівського ЛВУМГ заплановано провести ремонтно-профілактичні роботи на ГРС В.Дедеркали з 9-00 год. 29 червня 2021 р. Про це повідомляє Адміністрація Шумського УЕГГ ПрАТ “Тернопільгаз”.

У цей же період Шумським УЕГГ будуть проводитись планові ремонтно-профілактичні роботи на розподільчих газопроводах та газорегуляторних пунктах.

В зв’язку з цим з 29 червня по 01 липня буде припинено подачу газу споживачам сіл В.Дедеркали, с.М.Дедеркали, с.Шкроботівка, х.Обори, с.Радошівка, с.Мізюрінці, с.Гриньківці, с.Матвіївці, с.Темногайці, с.В.Загайці, с.М.Загайці, с.Шумбар, с.Новостав, с.Бірки, с.Соснівка, с.Людвище, с.Биківці, с.Потуторів, с.В.Садки, с.Вовківці.