09:30 | 29.06.2021
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20 населених пунктів Тернопільщини впродовж трьох днів залишатимуться без газу

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З метою підготовки газорозподільних станцій (ГРС) до надійної роботи в осінньо–зимовий період 2021– 2022 років Тернопільським проммайданчиком Бердичівського ЛВУМГ заплановано провести ремонтно-профілактичні роботи на ГРС В.Дедеркали з  9-00 год. 29 червня  2021 р.  Про це повідомляє Адміністрація Шумського УЕГГ ПрАТ “Тернопільгаз”.

У цей же період Шумським УЕГГ будуть проводитись планові   ремонтно-профілактичні роботи на  розподільчих газопроводах та газорегуляторних пунктах. 

В зв’язку з цим з 29 червня по 01 липня буде припинено подачу газу споживачам сіл В.Дедеркали, с.М.Дедеркали, с.Шкроботівка, х.Обори, с.Радошівка, с.Мізюрінці, с.Гриньківці, с.Матвіївці, с.Темногайці, с.В.Загайці, с.М.Загайці, с.Шумбар, с.Новостав, с.Бірки, с.Соснівка, с.Людвище, с.Биківці, с.Потуторів, с.В.Садки, с.Вовківці. 

 

 

 

 

 

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