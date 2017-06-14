«Безвізовий режим – це фундамент нового етапу розвитку України» – Тарас Юрик

Безвізовий режим між Україною та ЄС офіційно вступив в силу. Відтак громадяни України можуть здійснити подорожі без віз до країн ЄС. 11 червня активісти територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» роздали тернополянам інформаційні листівки, в яких розміщені відповіді на найбільш часті запитання, які виникають щодо умов і правил вільного пересування до країн Євросоюзу. В обласному осередку партії переконані, що така інформація знадобиться кожному українцю, який планує подорожувати до країн ЄС.

«Перед Україною відкрилися двері абсолютно нових, безпрецедентних можливостей. Це власне той фундамент, на якому будується подальшій успіх нашої держави. Свобода пересування до країн ЄС стане поштовхом нового етапу розвитку у сфері економіки, науки, культури, освіти, технологій», – наголошує народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик. – «Це результат наполегливої роботи всього українського народу. Це власне ті зміни, за які мільйони українців вийшли на Майдан. Щоб отримати безвізовий режим, Україна упродовж останніх трьох років у безперервному режимі працювала у сфері проведення реформ. Темпи розбудови нашої країни бачимо на прикладі Тернопільщини – у 2016 році, вперше за часів Незалежної України, наша область отримала 400 мільйонів гривень на розбудову об’єктів інфраструктури… і це крім доріг».

Паралельно із розвитком інфраструктури, Україна за неймовірно короткий термін відбудувала армію, яка стала надійним щитом захисту землі, волі та демократії від російської агресії. «Величезна робота була проведена й на дипломатичному рівні – виконали майже 150 пунктів, необхідних для імплементування плану візової лібералізації. Україна зарекомендувала себе надійним, стабільним партнером», – наголошує Тарас Юрик.

У економічній сфері ці процеси мають пожвавити цікавість іноземних підприємців до України і створити нові бізнесові можливості для українців. До речі, лише за перший квартал 2017 року приріст прямих інвестицій з ЄС склав 570 млн доларів. Асоціація та зона вільної торгівлі з ЄС полегшила двосторонню торгівлю та вихід українських товарів на європейський ринок. За перші 5 місяців цього року експорт з України в ЄС зріс на 25%, порівняно із тим же періодом 2016-го року. «Це свідчить про те, що українська економіка успішно інтегрується в єдиний європейський ринок. Відповідно формується надійний фундамент для довгострокового розвитку нашої держави», – каже Тарас Юрик. Народний обранець переконаний, що безвізовий режим поглиблюватиме інтеграцію України до ЄС і наступним кроком стане членство України у Північноатлантичному Альянсі та приєднання до Європейського Союзу.