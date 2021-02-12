На Тернопільщині через погодні умови 120 закладів освіти – на дистанційному навчанні

Станом на 12 лютого 120 закладів освіти на Тернопільщині перейшли на дистанційну форму навчання у зв`язку з погіршенням погодних умов

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

«Рішення про перехід на дистанційну форму навчання приймають навчальні заклади під час засідання педагогічних рад. Також вони визначають тривалість дистанційного навчання. Після покращення погодних умов усі навчальні заклади перейдуть на звичайну форму навчання», – зазначила Ольга Хома.

Також начальниця управління освіти і науки ОДА повідомила, що в області немає навчальних закладів, які перейшли на дистанційне навчання у зв`язку із захворюваністю на COVID-19. Є лише окремі класи, які перебувають на самоізоляції.