14:30 | 1.02.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могилі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Нещастя трапилося в одному із сіл Зборівського району. Місцевого мешканця з двома односельчанами попросили викопати могилу під труну. Коли робота була завершена, одному із чоловіків стало погано, поскаржився на болі в грудях і втратив свідомість.

Люди викликали швидку. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.

За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в районі серця.

Як повідомили «Номер один» у пресслужбі обласної Нацполіції, розтин показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “природна смерть”.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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