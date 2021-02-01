У школах Тернопільщини з’явиться працівник, який стежитиме за здоров’ям учнів

У кожному навчальному закладі Тернопільщини повинен бути медичний працівник. Він постійно стежитиме за станом здоров’я учнів. Про це повідомляє заступниця начальниці управління науки і освіти Ганна Зварич.

«Якщо ж у штаті навчального закладу не має медичного працівника, то керівник зобов’язаний укласти угоду із медичною установою, центром первинно-медичної допомоги чи особою, яка надає медичні послуги. Наразі в закладах загальної середньої освіти області є 226 ставок для медичних працівників. У закладах дошкільної освіти – 125», – каже Ганна Зварич.

Відтак медичне обслуговування у закладах освіти передбачає: здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; проведення просвітницької та консультативної роботи серед учасників освітнього процесу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини; інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їхнього фізичного та психічного здоров’я.