На Тернопільщині лише на 8 місяці війни вирішили порвати з бізнесом кума путіна

Виявляється, у Монастириській громаді, що на Тернопільщині зареєстровані підприємства, які належать Оксані Марченко – дружині одіозного Віктора Медведчука, проти якої у минулому 2021 році введені санкції за рішенням РНБО, а нещодавно кума путіна виміняно на українських полонених.

Мова йде про приватне агропромислове підприємство «Колос» та товариство з обмеженою відповідальністю «Ландрас-Агро». Обидва мають реєстрацію у селі Лядське, що на Монастирищині і займаються сільськогосподарським виробництвом. ПАП «Колос» створено на початку 2020 року, а ТОВ «Ландрас-Агро» – ще у 2009-му. В обох цих підприємствах є кілька кінцевих бенефіціантів, серед них Оксана Марченко. Зокрема, у ТОВ «Ландрас-Агро» Марченко є власницею на пару з В’ячеславом Черепанем, а в ПАП «Колос» є п’ять власників, серед яких Марченко і згаданий Черепаня.

Пройшло сім місяців загарбницької війни рашистів, і тільки тепер на Тернопільщині вирішили порвати з бізнесом Медведчуків.

– Поки наші хлопці звільняють святу українську землю, ми тут в тилу б’ємо бізнес кума Путіна-Медведчука. На фото зустріч з жителями села Лядське Монастириської міської громади щодо розриву будь-якої співпраці з ворогами України. Боротьба триває, – зазначив міський голова Монастириська Андрій Старух.