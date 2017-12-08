«Назад дороги нема», — голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик

Результатом адміністративно-територіальної реформи, яка зараз відбувається, має стати покращення життя українців. Бо інакше для чого ці зміни, котрі, погодьмося, є неоднозначними, викликають у суспільстві як схвалення, так і невдоволення. Власне про це журналіст газети “Сільський господар плюс” з головою Байковецької об’єднаної територіальної громади, віце-президентом Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України Анатолієм КУЛИКОМ.

– Анатолію Романовичу, Байковецька громада сьогодні є однією з найуспішніших в Україні. Однак, більшість об’єднаних громад ще не можуть похвалитися помітними досягненнями. То чи правильним, на вашу думку, є курс на тотальну децентралізацію і створення ОТГ?

– Зараз в Україні кількість об’єднаних територіальних громад наближається до 700 і охоплює понад 6 мільйонів населення України. У багатьох випадках самі люди стають ініціаторами об’єднання. Для прикладу, Байковецька громада цьогоріч приєднує ще чотири населені пункти з ініціативи мешканців – це села Гаї Шевченківські, Соборне та Чернелів-Руський Тернопільського та Охримівці Збаразького районів. Ніхто тут не вигадує велосипеда. Громади – європейська модель організації територій, де розвиток відбувається за єдино встановленими правилами на основі місцевого самоврядування. Можливо, модель недосконала, але кращого світ не придумав, і зміни, які відбуваються в цьому напрямку в Україні, вже пройшли точку неповернення.

– У 2015 році на Тернопільщині з’явилося одразу 26 об’єднаних громад, у 2016 – ще 10. Тепер процес зупинився, на відміну від центральних та південних областей, де створення ОТГ, навпаки, йде швидкими темпами. Що сьогодні гальмує створення нових ОТГ в нашій області?

– У 2015-му з волі мешканців сіл і селищ перші громади в області вже фактично сформувалися, треба було налагоджувати прямі бюджетні відносини з Мінфіном, адже наставав новий бюджетний рік, а перспективного плану депутати Тернопільської обласної ради не затверджували. Точніше відмовилися затверджувати через політичні амбіції. Для новостворених громад був великий ризик залишитися без фінансування. Під завісу року, в авральному порядку, був знайдений єдино можливий вихід з патової ситуації – як виняток, перші новосформовані 26 ОТГ Тернопільщини були узаконені на вищому державному рівні без перспективного плану. Однак, у депутатському корпусі обласної ради це гальмо є і дотепер. Багато хто з представників політичних сил ще плекає надії, що буде повернення до радянської системи організації територій. Проте назад дороги вже нема.

– Якими для вас і вашої громади були ці два з половиною роки, особливо якщо врахувати, що стартували з порожнього законодавчого поля?

– Об’єднання у громаду змінило і наші села, і людей. Маємо, правда, деяку географічну перевагу – близькість до обласного центру. Однак, незважаючи на це, доріг до ряду сіл, які зараз входять у Байковецьку ОТГ, практично не було. З цього ми й почали, вклавши за ці два роки в дорожню інфраструктуру 11 мільйонів гривень власних коштів, частину з яких на умовах співфінансування зі Службою автодоріг в області, частину дорожнього полотна відновило агропідприємство, яке діє на території громади. У результаті жителі Дубівців, Стегниківців, Байківців, Шляхтинців, Курників, Лозової мають дороги, про які довго мріяли. Звучить трохи пафосно, але це правда. Значні суми вкладаються в соціальний захист мешканців громади, освітлення населених пунктів, сучасний ремонт і оснащення шкіл та дошкільних установ, закладів культури і первинної ланки медицини. Це – початок і перші результати.

Законодавство, яке б давало кращі умови для розвитку громад, створюється справді довго, важко і повільно. Але створюється. Зараз очікуємо зміни до земельного закону, які, нарешті, дадуть змогу об’єднаним громадам впливати на використання земель, котрі сьогодні мають статус за межами населених пунктів. Спільними зусиллями громад, реально мислячих політиків, громадянського суспільства доводиться це відстоювати, виборювати, примушувати чиновників приймати рішення, які на даний час вкрай потрібні.

– Чиновники теж гальмо реформи децентралізації?

– Ще й яке! Чиновник будь-якого рівня не переймається проблемами громади, він думає в першу чергу про себе.

– Чи є структури в Україні, які сприяють об’єднаним громадам?

– Я дуже задоволений співпрацею з експертами програми «DOBRE», які практично допомагають нам у стратегічному плануванні. Корисні тренінги, зустрічі, поїздки в рамках програми «U-LEAD», які організовує Тернопільський центр розвитку місцевого самоврядування. Важливі нове бачення, нові підходи, важливо те, що ці структури орієнтуються на молодь.

– Яким бачите майбутнє об’єднаних територіальних громад в Україні?

– Об’єднані громади прирівняні за статусом до міст обласного значення. ОТГ в майбутньому будуть квітучими, затишними містечками, у яких житимуть щасливі люди.

– Це мрія, Анатолію Романовичу?

– Мрії, коли в них дуже вірити, мають здатність збуватися.

Ганна МАКУХ