На Тернопільщині морозна погода встановила історичний рекорд

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології минулої доби територія області продовжувала перебувати в холодній арктичній повітряній масі. Істотних опадів не було. На дорогах зберігалася ожеледиця. Максимальна температура повітря вчора вдень становила 11 – 13о морозу, мінімальна температура повітря сьогодні вночі знизилася до 20 – 25о морозу. Середня добова температура повітря 01 березня по області становила 16 – 18о морозу. А ось в місті Тернополі був перекритий історичний мінімум температури повітря на цю добу і становив на ранок 02 березня 25,0° морозу.

На наступну добу в Тернопільській області згідно прогнозу буде:

хмарно, часом сніг, на дорогах ожеледиця;

вітер вночі північно-східний, 5 – 10 м/с, вдень північно-західний, 9 – 14 м/с, поривчастий;

температура повітря вночі 10 – 15° морозу, вдень 6 – 11° морозу.

За словами синоптиків, зима почне відступати вже з 6 березня, коли стовпчик термометра почне заглядати на свою червону сторону і попробує заскочити на аж на «п’яту сходинку». Правда буде це, поки що вдень. Вночі, на жаль, триматиметься морозець.

До речі, сьогодні відбулось позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Олега Валова. Присутніми обговорено ситуацію на території Тернопільщини, яка склалася у зв’язку із різким пониженням температури. Наприкінці заходу прийняли рішення про забезпечення подальшого функціонування стаціонарних пунктів обігріву на базі закладів охорони здоров’я, а керівникам державних, комунальних підприємств, установ та організацій рекомендовано, у період значного пониження температур, надати доступ до адміністративних приміщень в кімнати прийому громадян (фойє) та створити можливість для тимчасового відпочинку перехожих з можливістю обігріву.