12:07 | 23.12.2019
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На Тернопільщині науковці вперше зафіксували появу рідкісного лісового кота

Irena 4 Views Прокоментуй!
У природному заповіднику «Медобори» на Тернопільщині науковці вперше зафіксували появу лісового кота, занесеного до Червоної книги України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сучасний ареал кота лісового в Україні охоплює Карпатський регіон, а також окремі райони Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. Тварини ведуть одиночний, переважно присмерковий та нічний спосіб життя», – розповіла головний фахівець з екологічної освіти природного заповідника «Медобори» Оксана Мурська.

За її словами, саме вночі  – за допомогою фотопастки – й було вперше зафіксовано лісового кота у заповіднику.

Природний заповідник «Медобори» лежить на території Подільських Товтр. Тут представлені найтиповіші для Товтрової рифової гряди форми рельєфу.

Площа заповідної території — 9 517 га.

Фото з відкритих джерел

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