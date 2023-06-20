08:14 | 21.06.2023
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На Тернопільщині затримали директора школи на хабарі

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Отримав 32 500 грн неправомірної вигоди за оренду приміщення – підозрюють керівника навчального закладу на Тернопільщині

Під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору коледжу у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від місцевого підприємця (ч. 3 ст. 368 КК України).  

За даними слідства, керівник навчального закладу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду віддати в оренду частину приміщення коледжу площею 700 кв м. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 32 500 грн його затримали правоохоронці.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розслідування здійснюють слідчі Чортківського районного відділу поліції ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.

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