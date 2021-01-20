У Тернополі горіла автомийка

19 січня о 13:55 в м. Тернопіль по вул. Тролейбусній, виникла пожежа приміщення автомийки на території КП «Тернопільміськавтотранс» Внаслідок пожежі вогнем знищено електрощитову, електролічильник, 2 камери відео спостереження, пошкоджено облицювання стін на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Під час гасіння пожежі врятовано будівлю автомийки та 1 автомобіль. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводів електрощитової, матеріальні збитки встановлюються.