У Тернополі тимчасово змінено рух тролейбуса №6 

У Тернополі 30 березня тимчасово обмежено рух тролейбусів на окремій ділянці через проведення дорожніх робіт, повідомляє тернопільська міська рада.

Зокрема, у зв’язку з асфальтуванням проїжджої частини на вулиці 15 Квітня (на відрізку від вулиці Братів Бойчуків до проспекту Злуки), рух тролейбусів у цьому напрямку частково змінено.

Тролейбуси маршруту №6, які курсують від «Універсаму» на Східний масив, проходять проспектом Злуки без заїзду на вулицю Київську. Тимчасові зміни в русі діятимуть орієнтовно до 15:00.

Просимо жителів міста врахувати ці зміни під час планування поїздок.