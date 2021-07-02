На Тернопільщині розпочали полювання на «нелегалів»

1 липня розпочалася масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників у роботодавців Тернопільщини, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці. Інспектори праці перевірятимуть суб’єктів підприємництва, які використають нелегальну працю, без попередження.

Про це повідомив начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці Ігор Хаварівський.

За словами Ігоря Хаварівського, у рамках Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, робота інспекторів праці, яка зорієнтована на зниження рівня незадекларованої праці та збільшення кількості застрахованих осіб, складається з двох етапів: інформаційної та інспекційної кампанії.

Під час інформаційних заходів, які тривали на території області упродовж 6-ти місяців, проводився аналіз кількість повідомлень про прийняття працівників на роботу у конкретних роботодавців. І у тих працедавців, де не спостерігалася позитивна динаміка працевлаштування найманої праці, будуть проводиться інспекційні відвідування.

Окрім того, з метою виокремлення роботодавців, які із достатньо високою вірогідністю використовують незадекларованих працівників, поєднано зусилля з органами Державної податкової служби, інформаційні бази яких також дають можливість відібрати роботодавців, які мають високий ризик використання нелегальної праці.

Загалом перевірками було охоплено сфери: оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, надання послуг та на транспорті.

Ігор Хаварівський констатував, що Управління Держпраці не є каральним органом і головна мета діяльності – попередити порушення трудового законодавства. Однак ті роботодавці, які не дослухалися до порад інспекторів праці та не працевлаштували найманих працівників, то їх буде притягнуто до відповідальності.

Довідково: на Тернопільщині за шість місяців поточного року інспектори праці проінформували про переваги офіційного працевлаштування понад 3,1 тис. роботодавців та 15,2 тис. працівників. За результатами цієї масштабної інформаційної кампанії було оформлено понад 2 тисячі працівників.