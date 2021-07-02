10:31 | 2.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині розпочали полювання на «нелегалів»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

1 липня  розпочалася масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників у роботодавців Тернопільщини, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці. Інспектори праці перевірятимуть суб’єктів підприємництва, які використають нелегальну працю, без попередження. 

Про це повідомив начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці Ігор Хаварівський.

За словами Ігоря Хаварівського, у рамках Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, робота інспекторів праці, яка зорієнтована на зниження рівня незадекларованої праці та збільшення кількості застрахованих осіб, складається з двох етапів: інформаційної та інспекційної кампанії. 

Під час інформаційних заходів, які тривали на території області упродовж 6-ти місяців, проводився аналіз кількість повідомлень про прийняття працівників на роботу у конкретних роботодавців. І у тих працедавців, де не спостерігалася  позитивна динаміка працевлаштування найманої праці, будуть проводиться інспекційні відвідування.  

Окрім того, з метою виокремлення роботодавців, які із достатньо високою вірогідністю використовують незадекларованих працівників, поєднано зусилля з органами Державної податкової служби, інформаційні бази яких також дають можливість відібрати роботодавців, які мають високий ризик використання нелегальної праці.

Загалом перевірками було охоплено сфери: оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, надання послуг та на транспорті.

Ігор Хаварівський констатував, що Управління Держпраці не є каральним органом і головна мета діяльності – попередити порушення трудового законодавства. Однак ті роботодавці, які не дослухалися до порад інспекторів праці та не працевлаштували найманих працівників, то їх буде притягнуто до відповідальності.

Довідково: на Тернопільщині за шість місяців поточного року інспектори праці проінформували про переваги офіційного працевлаштування понад 3,1 тис. роботодавців та 15,2 тис. працівників. За результатами цієї масштабної інформаційної кампанії було оформлено понад 2 тисячі працівників.  

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *