На Тернопільщині неповнолітній намагався викрасти автомобіль

Лановецькі поліцейські підозрюють неповнолітнього у незаконному заволодінні транспортним засобом. Це вже не перший випадок, коли 17-річний хлопець потрапляє в поле зору правоохоронців.

До співробітників Лановецького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа намагалася викрасти його автомобіль марки «Nissan Primera».

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що транспортний засіб потерпілий залишив на ніч біля свого домогосподарства. Вранці чоловік виявив автомобіль у несправному стані за декілька метрів від місця паркування. Невідомий, проникнувши до салону, пошкодив передню панель та замок запалювання.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 17-річний односелець потерпілого. Наразі в суді розглядаються справи, в яких хлопець фігурує підозрюваним у крадіжках та незаконному заволодінні транспортним засобом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії неповнолітнього слідчі кваліфікують за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.