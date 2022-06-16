На Тернопільщині шукають роботу 240 медичних працівників, серед яких і переселенці

Щороку у третю неділю червня ми відзначаємо День медичного працівника. Вітаючи зі святом лікарів, медсестер чи медбратів, парамедиків та інших фахівців сфери медицини, бажаємо їм миру, добра, здоров’я, наснаги.

З початку 2022 року фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу 80 медпрацівникам.

Загалом, за 5 місяців за допомогою у працевлаштуванні в Тернопільську обласну службу зайнятості звернулись 484 працівника медичної сфери (60 лікарів та 424 месестри), серед яких 22 – переселенці з територій військових дій.

На 14 червня 2022 року для 240 працівників медичної сфери продовжується пошук підходящих місць праці.

Роботодавці, які працюють у сфері медицини Тернопільщини, мають 54 вакансії. Їм потрібні медсестри (медбрати) та лікарі: загальної практики, офтальмологи, стоматологи, ортопеди-травматологи, лаборанти, анестезіологи, педіатри, акушер-гінеколог, інфекціоніст, невропатолог, педіатр, ЛОР, хірург, УЗДист, кардіолог, реабілітолог, епідеміолог, з радіаційної гігієни, психіатр.

Шановні роботодавці! Якщо Вам потрібні працівники, вакансії можна подати через чат-бот @DCZWorkNowBbot .