У Чорткові під колеса автомобіля потрапив чоловік

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 15 червня близько 22:40 у Чорткові. За попередньою інформацією. Водій автомобіля Ford збив перехожого.

Потерпілий – жительЛановецького району, 1984 року народження. Він переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці – за межами пішохідного переходу.

Чоловіка після автопригоди госпіталізували до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо він тверезий. Триває слідство.