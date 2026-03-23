Купив собі авто: як на Тернопільщині «ремонтували» школи

На Тернопільщині завершили досудове розслідування у справі щодо розтрати бюджетних коштів під час ремонтів у закладах освіти. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як повідомили правоохоронці, йдеться про ремонти у навчальних закладах Скориківської та Мельнице-Подільської територіальних громад. Загалом на ці роботи було виділено близько 4,8 мільйона гривень.

За даними слідства, упродовж жовтня 2024 року — березня 2025 року до офіційних документів вносили неправдиві відомості про нібито повне виконання робіт. Насправді ж частину з них виконали не в повному обсязі, однак кошти з державного та місцевого бюджетів були перераховані.

У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 2,3 мільйона гривень.

Організатору схеми інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, службове підроблення, а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, частину грошей він витратив на придбання автомобіля та дизельного пального.

Інші фігуранти — підлеглий та директор товариства, яке здійснювало технічний нагляд за будівельними роботами, також відповідатимуть перед судом.

Правоохоронці наголошують: у період війни особливо важливо, щоб бюджетні кошти використовувалися прозоро та за призначенням.