77 пожеж і 38 гектарів вигоріло: на Тернопільщині горить суха трава

На Тернопільщині фіксують різке зростання кількості пожеж у природних екосистемах. У зв’язку з цим рятувальники посилили моніторинг територій та проводять спільні рейди з правоохоронцями.

Протягом 21–22 березня фахівці ДСНС разом із поліцією обстежували різні райони області. Для ефективнішого виявлення загорянь залучають безпілотні літальні апарати, які дозволяють оперативно контролювати великі площі та фіксувати факти підпалів.

Під особливим наглядом — території поблизу населених пунктів, сільськогосподарські угіддя, узбіччя доріг і ділянки, де раніше вже виникали пожежі.

Станом на зараз в області вже зареєстровано 77 пожеж у природних екосистемах. Вогонь знищив близько 38 гектарів територій. У більшості випадків причиною загорянь є людський фактор.

За результатами моніторингу матеріали про виявлені порушення передають до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності.

Рятувальники нагадують: за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність, а в разі масштабних наслідків — і кримінальна. Моніторинг ситуації в області триватиме і надалі.