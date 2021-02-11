На Тернопільщині тимчасово обмежений рух вантажівок

У зв’язку із складними погодними умовами, які можуть призвести до зупинки транспортних засобів та спричинити виникнення транспортних заторів, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області прийняла рішення про обмеження руху вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення з 12:30 11 лютого.

Серед них:

– М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська;

– М-12 Стрий- Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка;

– М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Про скасування даного рішення буде повідомлено додатково.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов. Без потреби не виїжджайте і пам’ятайте, сильні снігопади та ожеледь та висока швидкість можуть призвести до нещастя.