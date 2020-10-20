На Тернопільщині у 3-х районах встановлений найвищий рівень епіднебезпеки поширення коронавірусу

Спеціалісти Держпродспоживслужби в Тернопільській області продовжують контроль за дотриманням вимог карантину, зокрема, в тих районах, які віднесені до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. На території нашої області таких районів є 3: Борщівський, Заліщицький та Монастириський.

Щодо Заліщицького району, то 17.10.2020 року відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС при районній державній адміністрації, під час якого вирішили посилити карантинні заходи. Зокрема з 19.10.2020 року призупинили відвідування ЗОШ та інших навчальних закладах (переведені на дистанційну форму навчання) та призупинили діяльність ДНЗ. Також не працюють заклади громадського харчування та торгівлі непродовольчою групою товарів.

Щодо Борщівського району, то на засіданні комісій ТЕБ та НС при РДА та міській раді, вирішили продовжити контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, установами та організаціями (різних форм власності) протиепідемічних заходів, посилити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо виконання протиепідемічних заходів, які передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Припинено діяльність закладів освіти (ЗОШ на канікулах з 15.10.2020 року, відвідування дитячих садків припинено з 19.10.2020 року). Також не працюють заклади громадського харчування і не здійснюються пасажирські перевезення.

У зв’язку з віднесенням Монастириського району до «червоної» зони, 16.10.2020р. відбулося засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС при Монастириській РДА. Рішенням комісії заборонили роботу всіх закладів освіти, громадського харчування та інших суб’єктів, визначених Постановою, на території району.

З 19.10.2020р. в районі не працює жоден заклад освіти. Спеціалісти районного управління Держпродспоживслужби щоденно проводять рейди, в тому числі, і з органами Національної поліції, щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог. Працюючих закладів громадського харчування, об’єктів торгівлі непродовольчими товарами та закладів побутового обслуговування населення наразі не виявлено. Монастириський міський ринок працює.