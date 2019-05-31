На Тернопільщині в мальовничому місці змагались юні судномоделісти

З 27 по 29 травня 2019 р. в с. Добрівляни Заліщицького району у прекрасному мальовничому куточку природи, де розташований відпочинковий комплекс “Мішин-Сіті”, відбулися обласні відкриті змагання з судномодельного спортута міжрегіональні змагання юних судномоделістів на приз мера м. Заліщики, приурочені Дню захисту дітей.

Організаторами та співорганізаторами заходу виступили Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) та Заліщицький центр науково-технічної творчості школярів.

В заході взяли участь 46 учасників із семи команд Тернопільської області та гості з м. Рівного, м. Луцька, м. Хмельницька та м. Києва.

Розпочалися змагання із стендового оцінювання моделей-копій та допуску їх до змагань. Суддівська колегія оцінювала відповідність моделей до оригінальних кораблів за кресленнями.

Під час ходових випробувань спортсмени демонстрували навички управління моделями. На воду запускали моделі, які повинні були пройти кілька порталів, не зачепивши буйків.

Для гуртківців та їх керівників також була організована культурна програма. Учасники побували на екскурсіях на Касперівській ГЕС, сонячній електростанції та оглядовому майданчику с. Хрещатик Чернівецької області.

Усі переможці та призери змагань отримали дипломи відповідних ступенів Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді та Заліщицької міської ради.

За підсумками роботи суддівської колегії командну першість здобулита нагороджені:

Кубком та дипломом першого ступеня – команда ТОКЦНТТШУМ;

дипломом другого ступеня – команда Тернопільського району;

дипломом третього ступеня – команда Заліщицького району.

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