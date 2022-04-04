12:56 | 4.04.2022
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На Тернопільщині вдвічі зменшили кількість блокпостів

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З початку ведення на території України воєнного стану, було створено чимало блокпостів, які ускладнювали рух транспорту через велику кількість внутрішньо переміщених осіб.

З огляду на це, керівництвом Нацполіціі краю прийнято рішення про чергову оптимізацію кількості встановлених блокпостів, особливо тих, які були облаштовані самовільно, без погодження. 

Кількість контрольно-пропускних пунктів зменшилась вдвічі. Вони встановлені при в‘їздах та виїздах з обласного центру. Решта, на автомобільних дорогах державного значення. Правоохоронці спільно з бійцями територіальної оборони продовжують цілодобово нести службу на блокпостах та перевіряти документи громадян та автотранспорт.

Просимо громадян бути толерантними й виконувати законні вимоги правоохоронців.

При під’їзді до блокпоста необхідно:
•    зменшити швидкість автомобіля
•    завчасно приготувати документи для перевірки
•    вимкнути фари
•    увімкнути аварійне світло
•    не вести відеозйомку
•    без дозволу військових не виходити з автомобіля
•    чітко відповідати на питання військових
•    бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
•    після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/Informacziya/kilkist-blokpostiv-na-teritoriji-oblasti-optimizuovano/

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