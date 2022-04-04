На Тернопільщині вдвічі зменшили кількість блокпостів

З початку ведення на території України воєнного стану, було створено чимало блокпостів, які ускладнювали рух транспорту через велику кількість внутрішньо переміщених осіб.

З огляду на це, керівництвом Нацполіціі краю прийнято рішення про чергову оптимізацію кількості встановлених блокпостів, особливо тих, які були облаштовані самовільно, без погодження.

Кількість контрольно-пропускних пунктів зменшилась вдвічі. Вони встановлені при в‘їздах та виїздах з обласного центру. Решта, на автомобільних дорогах державного значення. Правоохоронці спільно з бійцями територіальної оборони продовжують цілодобово нести службу на блокпостах та перевіряти документи громадян та автотранспорт.

Просимо громадян бути толерантними й виконувати законні вимоги правоохоронців.

При під’їзді до блокпоста необхідно:

• зменшити швидкість автомобіля

• завчасно приготувати документи для перевірки

• вимкнути фари

• увімкнути аварійне світло

• не вести відеозйомку

• без дозволу військових не виходити з автомобіля

• чітко відповідати на питання військових

• бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

• після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

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