На Тернопільщині вдвічі зменшили кількість блокпостів
З початку ведення на території України воєнного стану, було створено чимало блокпостів, які ускладнювали рух транспорту через велику кількість внутрішньо переміщених осіб.
З огляду на це, керівництвом Нацполіціі краю прийнято рішення про чергову оптимізацію кількості встановлених блокпостів, особливо тих, які були облаштовані самовільно, без погодження.
Кількість контрольно-пропускних пунктів зменшилась вдвічі. Вони встановлені при в‘їздах та виїздах з обласного центру. Решта, на автомобільних дорогах державного значення. Правоохоронці спільно з бійцями територіальної оборони продовжують цілодобово нести службу на блокпостах та перевіряти документи громадян та автотранспорт.
Просимо громадян бути толерантними й виконувати законні вимоги правоохоронців.
При під’їзді до блокпоста необхідно:
• зменшити швидкість автомобіля
• завчасно приготувати документи для перевірки
• вимкнути фари
• увімкнути аварійне світло
• не вести відеозйомку
• без дозволу військових не виходити з автомобіля
• чітко відповідати на питання військових
• бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
• після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області
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