На Тернопільщині від COVID-19 вакцинували майже 27 % населення

У Тернопільській області від COVID-19 вакцинували майже 27 % населення. Окрім того, щеплення можуть отримати не лише краяни, а й іноземці, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Про це розповів під час брифінгу голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

«У центрі вакцинації можуть отримати щеплення іноземці, які мають тимчасові посвідки на проживання в Україні. Вони можуть прийти у центр вакцинації, зареєструватися й отримати свою дозу вакцини. На сьогодні імунізували майже 27 % населення області. На Тернопільщині працює 15 центрів вакцинації», – каже Володимир Труш.

В області активно відкривають пункти вакцинації. Зокрема, в амбулаторіях віддалених сіл, куди зручніше буде прийти людям. Також найближчим часом планують відкрити ще один центр вакцинації у ТЦ «Епіцентр».

«На території Тернопільської області виявлено штам “Дельта”, який є небезпечнішим, ніж попередні штами. Він вражає людей молодшого віку і має коротший інкубаційний період. З 52-х виявлених випадків, 6 осіб – вакциновані. Однак, як показало епідрозслідування, у щеплених людей перебіг захворювання був легким», – розповідає в.о. директора ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» Оксана Чайчук.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко, в області збільшутьється кількість проведених щеплень. На сьогодні уже понад 153 тисячі жителів Тернопільщині вакцинувалися.

«Я звертаюся до кожного жителя Тернопільської області проявити свою позицію щодо необхідності проведення вакцинації. Вакцинація – це єдиний спосіб, який може вберегти людину від смерті й від госпіталізації», – наголосила Ольга Ярмоленко.