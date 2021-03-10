На Тернопільщині від COVID-19 вакцинують громадських діячів

9 березня із метою повноцінного використання вакцини, мобільна бригада провела щеплення громадським діячам Тернопільщини.

«Є зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я щодо дорожньої карти вакцинації. Згідно із ними не використані дози вакцини можна використовувати для щеплення громадських діячів, лідерів думок. Ми вже розпочали таку роботу», – розповідає регіональна координаторка вакцинальної кампанії Марія Павєльєва.

Кожен флакон вакцини містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки й триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані. Аби зберегти вакцину щеплюють громадських діячів, діячів культури і спорту та лідерів релігійних спільнот.

«Коли я дізнався, що є можливість отримати щеплення від COVID-19, то надіслав запит до Громадської ради при облдержадміністрації. Моє звернення розглянули дуже швидко. Коли з’явилася можливість вакцинуватися, мене повідомили і я оперативно прийшов на щеплення», – розповідає громадський діяч Василь-Яків Капустянський.

Додамо, що Тернопільська область отримала вакцину Oxford/AstraZeneca для вакцинації від COVID-19. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області. Щеплення зробили більше як тисяча осіб.