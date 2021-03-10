У Тернополі відкрили виставку раритетних видань «Кобзаря» (фото)

З нагоди 207 – ої річниці від дня народження Тараса Шевченка у Тернополі відкрили виставку раритетних видань «Кобзаря». Кожна книга, яка є у колекції, – унікальна.

Найціннішим є «Кобзар», який вийшов коштом Платона Семиренка ще за життя поета у 1860 році. І цілком можливо, що цю збірку ще за життя тримав у руках сам Шевченко.

А почалося все із подарунка колекції домашніх «Кобзарів», яку Борщівському обласному музею презентував земляк, уродженець села Худіївців Михайло Волошин. І так вже склалося, що люди почали дарувати музеєві свої видання. З часом книг назбиралось стільки, що було вирішено створити відділ музею Тараса Шевченка.

«Кожне видання є неповторне. Музей може пишатися своєю колекцією і зібраними артефактами фондосховищ. Такими надбаннями не може похвалитися жоден заклад подібного типу у всій Західній Україні. Це ще раз доводить те, що нам є чим пишатися. Талант Шевченка багатогранний. А за його віршами та художніми полотнами можна вивчати історію України», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Також на виставці презентували репродукції 17 картин. Серед них – 4 акварельні малюнки, виконані Шевченком у жовтні 1846 р., під час його перебування на Тернопільщині – Вишнівці, Почаєві, Кременці. Ці полотна дають уявлення про Шевченка як художника.

Самі ж оригінали творів зберігаються і експонуються в Національному музеї Т. Шевченка у Києві.