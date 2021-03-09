На Тернопільщині покарають 40 службових осіб за порушення прав затриманих в ізоляторах тимчасового тримання

Порушують права затриманих на безоплатну правову допомогу, не забезпечують належного санітарного стану в ізоляторі тимчасового тримання – прокуратура перевірила дотримання конституційних прав в’язнів

Тернопільською обласною прокуратурою проведено перевірки дотримання вимог законів щодо додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та осіб, підданих адміністративному арешту, у спеціальних установах та інших відведених для цього приміщеннях ГУНП в Тернопільській області, а також при здійсненні конвоювання, охорони затриманих і взятих під варту осіб, у тому числі під час проведення судових засідань та в перервах між ними.

Під час перевірок виявлено ряд порушень. Зокрема, поширеними фактами є недотримання права затриманих, взятих під варту на одержання безоплатної правової допомоги. Також, неприйнятним до сучасних вимог є санітарний стан приміщень ІТТ ГУНП в області, порушення щодо роздільного тримання в’язнів у камерах ІТТ, недотримання вимог при проведенні обшуку в’язнів особою однієї статі та забезпечення їх права на щоденну прогулянку. Крім цього, зафіксовані окремі порушення при конвоюванні в’язнів, недостатня кількість спецавтомобілів, невідповідність стану технічного обладнання спеціальних палат закладів охорони здоров’я області, в яких проходять лікування в’язні.

За наслідками проведених перевірок впродовж минулого та цього року внесено 122 вказівки, з яких 87 розглянуто та задоволено, 35 – перебуває на розгляді. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 40 службових осіб.