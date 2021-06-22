17:31 | 22.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині відбудеться фестиваль гончарів

tata 0 Views Прокоментуй!
гончарство, кераміка
Тернопільський осередок національної спілки майстрів України підписав угоду з Український культурний фонд та разом з Тернопільська міська рада організовує найглинянішу подію року! Надійною опорою у підготовці стали ГО “Не святі горшки ліплять” та Громадська Організація Партнерство.
 
Проект реалізується в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Державного агентства розвитку туризму.

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