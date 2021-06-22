На Тернопільщині відбудеться фестиваль гончарів

Тернопільський осередок національної спілки майстрів України підписав угоду з Український культурний фонд та разом з Тернопільська міська рада організовує найглинянішу подію року! Надійною опорою у підготовці стали ГО “Не святі горшки ліплять” та Громадська Організація Партнерство.

Проект реалізується в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Державного агентства розвитку туризму.