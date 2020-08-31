Заклади освіти на Тернопільщині готові до навчання в умовах адаптивного карантину

Представники управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 31 серпня перевірили готовність закладів освіти до початку навчального року в умовах адаптивного карантину. Зокрема, відвідали Великоберезовицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та Збаразьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1.

Директор Збаразької школи І-ІІІ ступенів № 1, Богатюк Оксана розповіла, що у закладі цьогоріч навчатиметься 750 учнів , з них – 75 першокласники.

«Всі ми ознайомлені з вимогами МОН, тому заклад ми вже підготували до роботи в умовах карантину. Так, у школі ми ознакували маршрути руху учнів, облаштували точки дезінфекції та температурного скринінгу, а також організували місця утилізації засобів індивідуального захисту. Ми подбали про місця для проведення уроків на свіжому повітрі, якщо буде дозволяти погода. Зокрема, тут будуть проводити уроки трудового навчання, музики, фізкультури, трудового навчання. Крім того, два спортивні зали ми обладнали під навчальні класи», – зазначила Оксана Богатюк.

Готові до початку нового навчального року і у Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«У кожному класі є спеціальні інформаційні куточки, де доступно пояснено дітям протиепідемічні заходи. Також у нас облаштовано входи і виходи, щоб не створювалося скупчення людей. Засобами індивідуального захисту та засобами дезінфекції ми забезпечені повністю», – констатувала директор Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Юлія Паньків.

Обов`язковим буде й температурний скринінг, його будуть проводити медичні працівники біля входу на територію навчального закладу. За інформацією керівників відділів освіти, всі навчальні заклади мають безконтактні термометри, розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

«У м. Бережани, м. Чортків та Бережанському районі навчання розпочнеться дистанційно, адже ці населені пункти віднесено у червону зону. В інших районах навчання розпочнеться першого вересня у звичному режимі. Цього року в Тернопільській області за парти вперше сядуть 11 100 школярів. А загалом в загальноосвітніх школах області навчається 101 900 учнів», – зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.























