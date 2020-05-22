На Тернопільщині відкриють завод з виробництва соків, джемів, пюре та дитячого харчування

Проєкт реалізовує фермерське господарство «Гадз».

🇺🇦Це одне з найбільших підприємств в Україні, яке спеціалізується на вирощуванні фруктів – яблук, груш, слив. Окремі сорти плодів виробник реалізовує протягом всього року.

🤝Представники господарства підписали угоду на поставку з Італії обладнання для переробки фруктів.

Як розповів заступник голови фермерського господарства «Гадз» Oleh Hrytsak, завод розпочне роботу у квітні 2021 року. Він працюватиме 20 годин у добу. Потужність заводу – 3 т в годину. Перші партії продукції виготовлятимуть з врожаю 2020 року.

▪️Завод включатиме цех з прийому сировини, переробки фруктів, камери зберігання готової продукції. Виробництво матиме власну лабораторію. На заводі працюватиме щонайменше 50 людей.

Такі інвестиції – це, перш за все, нові робочі місця із конкурентною зарплатою. Люди отримують альтернативу, щоб не їхати на роботу за кордон. Це є для нас пріоритетом, – зазначив заступник голови ОДА Віктор Устенко