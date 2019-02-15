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На Тернопільщині відремонтованими дорогами зв’яжуть два духовні центри: Зарваницю та Почаїв

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Вантажопотік відремонтованими дорогами, які входять у проект Go Highway, за минулий рік зріс утричі

Про це заявив в ефірі телеканалу «Еспресо»  Богдан Юлик, начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

Якщо у 2017-му році середня інтенсивність руху дорогами М-09 (Львів – Рава-Руська) та  М-12 (Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через Вінницю)) становила  заледве 10 тис. автомобілів за добу, то після капітального ремонту виросла до 30 тисяч, а на окремих ділянках – до 40 тис. автівок. «Це свідчить про те, що Тернопільською областю стали більше їздити, більше возити різної продукції.  Ремонт цієї дороги – це якраз економічна складова, розвиток економічного потенціалу регіону. Розвиваються об’єкти сервісу, почали будувати логістичні центри. Це є додаткові робочі місця. Додаткові податки»,  зазначив Богдан Юлик.

У планах на 2019 рік  ремонт доріг  М-19 (Доманове – Порубне)  та М-18 (Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль.), які зв’яжуть  два духовні та туристичні центри Тернопільщини: Зарваницю та Почаїв. «Ми пропонуємо туристам – проїдьте через нашу область, відвідайте два релігійні центри, завітайте у Тернопіль. І їдьте на курорти Карпат чи відпочинкові комплекси. При цьому зекономите 100 кілометрів, ніж коли їхати через сусідні області,» – каже начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

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