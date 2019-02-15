Суд відклав розгляд справи за обвинувальним актом стосовно людини Надала

Судовий розгляд справи за обвинувальним актом стосовно директора Галицького коледжу Баб’юк М.В., яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 КК України (в редакції 1960 року), ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 190 КК України відклали до 04 березня 2019 року 10.00 год, – повідомляє прес-служба суду.



Нагадаємо, що кримінальне провадження стосовно Марії Баб’юк за фактом використання підробленого диплома про присвоєння їй наукового ступеню доктора фізико-математичних наук для незаконного отримання доплат порушено ще 9 липня 2017 року. Підозру було оголошено лише 28 серпня 2018 року.

Під час розслідування встановлено, що Баб’юк шляхом обману в період з 01.01.1999 по 31.08.2017 р. заволоділа коштами Тернопільської міської ради на загальну суму понад 69 тис грн.

Наведемо інші кримінальні справи, які за останні роки порушувалися стосовно Баб’юк:

📌справа, порушена Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Тернопільській області 05.08.2010 року за фактом торгівлі людьми відносно посадових осіб Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, які під виглядом навчальної практики вивезли за межі країни майже півсотні студентів з метою їх незаконної трудової експлуатації. Через рік «слідства», по цій справі було обвинувачено завідувача кафедри туризму цього ж закладу освіти Триснюка В.М. Він взяв на себе всю вину, а у суді отримав звільнення від кримінального покарання у зв’язку із передачею його на поруки трудовому колективу «Галицького інституту».

📌справа, порушена слідчим відділом Служби безпеки України в Тернопільській області 31.01.2011 року за фактом заволодіння працівниками Галицького інституту ім.В. Чорновола, за попередньою змовою із службовими особами Тернопільської міської ради, грошовими коштами міського бюджету у великих розмірах через зловживання своїм службовим становищем. Тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Обвинувачення полягало у тому, що протягом 2005-2010 років керівництво інституту складало та подавало у Тернопільську міську раду для затвердження і виділення грошових коштів з міського бюджету штатні розписи із завищеними посадовими окладами працівників як для вищого навчального закладу ІІІ-го рівня акредитації. При тому службові особи знали, що вказаний заклад освіти є вищим навчальним закладом ІІ-го рівня акредитації. Відтак за цей період вони незаконно заволоділи грошима в сумі 159 504 грн. 01.04.2012 року справа була передана слідчому відділу Тернопільського МВ УМВС України, де 19.11.2012 року була закрита у зв’язку з відсутністю ознак складу злочину.

Виникає запитання, невже при наявному керівництві ГУ НП в Тернопільській області до відповідальності може бути притягнута лише особа, яка не має будь-яких особистих, фінансових чи політичних зв’язків із місцевою владою чи бізнесовою елітою?

Чи може бути ефективно розслідувана справа стосовно депутата Тернопільської міської ради, що належить до «правлячої коаліції» та перебуває в близьких стосунках з міським головою Сергієм Надалом? При тому, що і начальник одного з відділів управління Національної поліції є в складі виконавчого комітету міської ради під керівництвом мера. Такі тіньові «економічні» зв’язки мерії з поліцією і призводять до повної безкарності міських чиновників і депутатів.