У Тернополі з дитячого будинку зникли діти

У Тернополі зникли двоє дітей. 4 серпня ввечері неповнолітні вийшли з дитячого будинку на просп. Ст. Бандери, і не повернулися. Тетяна Шутак, 15 років. Олександр Шмалько, 16 років.

Прикмети неповнолітньої Шутак Т. А.: на вигляд 15-16 років, зріст 158 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве до плеча.

Була одягнена у шорти зеленого кольору, жовту футболку, кофту на замок сірого кольору.

Прикмети неповнолітнього Шмалько О. Ю.: на вигляд 16-17 років, худорлявої тілобудови, волосся коротке темного кольору.

Був одягнений у чорні шорти та чорну майку.

Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про можливе місцеперебування дітей, повідомте за номером спецлінії поліції 102 або (067) 140-53-11.



