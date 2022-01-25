На Тернопільщині виготовили найбільший в Україні трисвічник у формі Державного Герба України – Тризубу

Під час відзначення Дня Соборності на межі Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей встановили рекорд – найбільший в Україні трисвічник, виготовлений у формі Державного Герба України – Тризубу. Він знаходиться у селі Окопи Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш разом з головами Хмельницької та Чернівецької державних адміністрацій взяли участь в урочистому запалені унікального трисвічника. Очільник Тернопільщини зазначив, що трисвічник символізує єдність українських земель та молитву за Україну, її захисників.

Конструкція виготовлена з металу та бджолиного воску (понад 50 кг воску).

У давнину населений пункт Окопи називали «Окопи Святої Трійці». То ж не випадково, що трисвічник-Тризуб запалено саме тут. Прикметно, що встановлено його на межі трьох областей, у місці, де колись проходив кордон трьох держав (Польща, Україна (УРСР) та Румунія).