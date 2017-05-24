На Тернопільщині викрили факт підроблення документів!
Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із працівниками поліції виявлено факт підроблення рішень сесій однієї із сільських рад щодо виділення земельних ділянок фізичним особам.
Встановлено, що службові особи сільради у 2012 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування, які надалі стали підставою отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 4 га вартістю понад 70 тис грн. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення). Триває досудове розслідування.