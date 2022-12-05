На Тернопільщині є антистрес Хаскі Хан

Хаскі на кличку Хан не службовий собака, але вірний помічник поліціянта з Тернополя. Він супроводжує свого господаря на роботу, вірно чекає під районним управлінням після служби й заступає разом з ним на патрулювання міста. Його власник – працівник карного розшуку Ростислав Лукашенко.

З цією породою собак Ростислав познайомився ще тоді, коли навчався у Львівському державному університеті внутрішніх справ. У друзів був хаскі і він часто вигулював його та доглядав. Хан з’явився у нього у шестимісячному віці, коли його перший господар по роботі змушений був переїхати до іншого міста, а тому шукав своєму улюбленцю гідного господаря. Бабусі про те, що завів собаку, вирішив сказати у день “Прощення”.

“Я дочекався наступного дня – Дня Прощення і привів Хана. Спершу прив’язав його у під’їзді та пішов спитатися у бабусі, як вона ставиться до того, що я заведу собаку. Бабця була проти й тоді я наперед попросив пробачення і пустив до квартири Хана. Спочатку бабуся сварилася, а тепер не може жити без нього”.

Хаскі – це собака, який вимагає терпіння та часу, а також тривалих прогулянок. Якщо раніше часу на вигул вистачало, то з кожним днем робота забирала усі вільні хвилини. Ростислав почав брати собаку із собою на патрулі. Хан добре вивчив шлях до райуправління поліції, а тому супроводжує господаря до місця роботи і чемно чекає його біля входу.

“Зараз воєнний стан, збільшилася кількість нарядів та патрулів. Часу погуляти ввечері фактично немає, а тому я беру його із собою в патруль. Ввечері темно, а собака роботі не заважає, а навпаки – допомагає”.

“Зранку, заступаючи на добове чергування, ми часто у камери відеонагляду бачимо, як працівник Тернопільського райуправління поліції приходить разом зі своїм собакою на роботу, – розповідає інспектор сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції Діана Лехкун. – Зараз важкий час і багато людей знаходяться у пригніченому стані, а тому приємно спостерігати за тим, як діти та дорослі гладять собаку і починають усміхатися. Собака дарує їм приємні емоції”.

У Хана є своя інстаграм-сторінка, яку завели для чотирилапого помічника друзі поліціянта. Фотографуватися хаскі Хан любить, а тому в соцмережах є його позитивні та смішні фотографії.

Хан, як і будь-яка тварина, у час війни є хорошим антистресом для людей. Біля нього можна не лише зігрітися, коли немає опалення, а й підзарядитися позитивом на весь робочий день.

Хан чудово знає, що путін – це зло, а на привітання “Слава Україні” відповідає “Героям Слава”, але по своєму, по собачому.