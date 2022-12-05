На Тернопільщині після зіткнення мікроавтобуса і легківки в лікарні опинились двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 грудня в с. Мшанець Теребовлянської територіальної громади. Близько 08.30 годин відбулось зіткнення мікроавтобуса «Mercedes Vito» та легкового автомобіля «Kia Magentis».

Внаслідок аварії травмувались водії обох транспортних засобів: 52-річний житель м. Скалат, який перебував за кермом «Mercedes Vito» та 50-річний киянин, водій іншого автомобіля. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Теребовлянську лікарню.