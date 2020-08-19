12:08 | 19.08.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині за 10 000 грн хабаря сільський голова відсидить 5 років у в’язниці 

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Грати, ізолятор

Прокуратурою Тернопільської області забезпечено процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення за ч. 3 ст. 368 КК України  щодо сільського голови однієї із сільських рад Борщівського району, яка отримала 10 000 грн неправомірної вигоди.

Прокурором доведено у суді що обвинувачена, перебуваючи на посаді сільського голови, вимагала та у вересні 2017 року одержала від підприємця  10 000 грн за прийняття позитивного рішення сесією сільської ради, а також за виготовлення та видачу самого рішення. У документі йшлося про надання дозволу на встановлення кіоску для продажу їжі швидкого приготування. Неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн було зачислено на вказаний обвинуваченою рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на її ім’я.

Вироком Борщівського районного суду особу визнано винною у вчиненні інкримінованого злочину  та призначено їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з 1 роком позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функції органів місцевого самоврядування, з конфіскацією майна, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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