У Чорткові лемківська спільнота відзначила свято Пущення

У неділю, 11 січня у приміщенні “Лемківська світлиця” відбулась зустріч лемківської спільноти міста Чорткова й Чортківського району для спільного відзначення свята Пущення. Це традиційне українське свято відзначають перед Великим постом.

Голова Чортківської районної громадської організації “Лемківщина” Богдан Дудяк зазначив, що лемки завжди глибоко шанували давні християнські традиції свого народу, які передавались і продовжують передаватись з роду в рід, з покоління до покоління.

Право провести загальний обряд молитви було надано найстаршій лемкині Марії Несторівні Бурдяк. Із запаленою свічкою поважна пані Марія проходила по залу зі словами настанов і молитви, закликала усіх до злагоди, любові, прощення.

Серед численних гостей на святі були присутні і представники міської влади — міський голова Володимир Шматько разом із заступником міського голови Романом Тимофієм та начальником відділу культури, туризму, національностей та релігії Наталією Ващишин.

Звертаючись до присутніх, Володимир Петрович щиро подякував лемківській громаді за запрошення і можливість побувати на такому святі.

“Я радію з того, що маємо у Чорткові таку чисельну етнічну групу українців, які є прикладом згуртованості, шанобливого ставлення до своїх традицій, культурних надбань.

Зберігаючи свою самобутність ви додаєте ще більшої унікальності нашому рідному місту й українській культурі, що виткана з безлічі яскравих явищ.

Я, як міський голова запевняю вас, що міська влада і надалі буде підтримувати ваше прагнення до збереження народних традицій,

які несуть у собі християнські ідеали любові, щедрості, прощення і є яскравим свідченням української ментальності — працьовитості, поваги до предків, святості родини”,-

сказав Володимир Шматько.

Свято Пущення продовжилось виступом аматорських колективів, які додали святкового настрою присутнім.