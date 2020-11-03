На Тернопільщині зафіксували чотири спалахи COVID-19

Чотири спалахи коровінавірусу на сьогодні є на Тернопільщині. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, два спалахи – у селі Петриків Тернопільського району, а два інших – у Чорткові та Заліщиках:

“Петриківський обласний дитячий будинок-інтернат Тернопільського району – 14 лабораторно підтверджених випадків. Дім Милосердя “Святої Вероніки”, Тернопільський район – 12 лабораторно підтверджених випадків. “Дім Милосердя” в місті Чорткові – 9 лабораторно підтверджених. І територіальний центр соціального обслуговування, Шумський район – 11 лабораторно підтверджених випадків”.

Маціпура каже, 14 хворих на коронавірус із петриківського будинку-інтернату – на амбулаторному лікуванні. 6 людей з “Будинку Милосердя Святої Вероніки” у Петрикові госпіталізували. У чортківському “Будинку Милосердя” госпіталізували одну людину з коронавірусом. І в Шумському центрі соцобслугосування усі 11 хворих на амбулаторному лікуванні.

За добу вірусологи провели 847 досліджень методом ПЛР. Одужання підтвердили в 50-ти осіб. Загалом, із початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 20-ти тисяч 961особи, з них 15 тисяч 865 осіб уже видужали. 265 жителів області померли, каже Маціпура.

Суспільне