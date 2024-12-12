«Ми сподіваємось, що правоохоронці допоможуть знайти відповіді», — Ірина Суслова про спецшколу на Тернопільщині
Ситуація у Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині залишається невирішеною навіть після публічного розголосу.
Про це в етері Громадського радіо говорить Ірина Суслова, представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини.
«Насправді є багато питань. Коли під час моніторингових візитів фіксуються такі грубі порушення, що мають зробити засновники закладу: система має спрацювати на захист дітей. Всі ті люди, які вчиняли насильство, мали би бути відсторонені для унеможливлення впливу. Більше того, відсторонити мають і тих, хто покривав учинення таких порушень. Далі поліція має проводити неупереджене розслідування, співпрацюючи із дітьми. Це мають бути не допити, а саме опитування в умовах, дружніх для дитини. Це зелені кімнати за участі психолога. Однак, як ми бачимо по Новосільській спеціальній школі, там такого не відбувається».
Ірина Суслова додає, що наразі тимчасово відсторонили тільки керівника закладу. Також була створена комісія, серед членів якої «із того, що ми спостерігали, були депутати, які показували те, що «от плитка є, штори є, все чудово», але умови — це тільки одна із складових, які має надавати заклад», каже експертка.
Вона наголошує, що в першу чергу потрібно говорити не про приміщення, а про дітей, які там перебувають. Про отримання ними освіти, належного догляду та безпечного середовища:
«На жаль, у цьому закладі ми зафіксували порушення усіх тих необхідних речей, які мають бути забезпечені для дітей. Наприклад, невідповідність меню і того, чим насправді годували дітей. Ми також зафіксували те, що дітям не видають гуманітрану допомогу та подарунки. Хоча все це було на складі ще з минулого року».
Комісія, яка була створена обласною радою, цього всього чомусь не побачила, каже представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини. Вона додає, що Новосільська спеціальна школа на Тернопільщині — це, «певно єдиний заклад в Україні, із тих, де були зафіксовані такі порушення, у якому не відсторонили всіх осіб, по яким свідчили діти щодо здійснення насильства».
Наразі, каже Ірина Суслова, очікуються результати розслідування цієї справи правоохоронцями:
«Ми знаємо, що воно триває, проводяться опитування, але більш детальною інформацією ми не володіємо, оскільки є таємниця слідства. Ми сподіваємось, що правоохоронці допоможуть знайти відповіді».
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Нагадаємо, після моніторингового візиту за головування представниці Уповноваженого з прав дитини Ірини Суслової до Новосільської спеціальної школи, представник уповноваженого з прав людини в Тернопільській області Олександр Криницький заявив, що до закладу довелося викликати правоохоронні органи й передати факти, виявлені там, на дослідження.
Сьомого листопада в Офісі генерального прокурора повідомили, що в спецшколі було виявлено факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу. За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження
Згодом сама Ірина Суслова повідомила, що у Новосільській спеціальній школі були факти психологічного насильства над дітьми. Також дітям вводили певні препарати. Окрім того, у закладі не організований навчальний процес.
14 листопада фото зі спецзакладу опублікувала адвокатка Інна Мірошниченко. Вона додала, що на утримання школи щороку виділяють 20 млн грн.
Пізніше директорку Новосільської спеціальної школи, що на Тернопільщині, відсторонили від виконання обов’язків.