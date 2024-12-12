«Ми сподіваємось, що правоохоронці допоможуть знайти відповіді», — Ірина Суслова про спецшколу на Тернопільщині

Вона зазначає, що Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець тримає на особистому контролі ситуацію, яка відбувається у спеціальній школі на Тернопільщині. Також, постійно відбувається моніторинг наданих закладу рекомендацій:

«Насправді є багато питань. Коли під час моніторингових візитів фіксуються такі грубі порушення, що мають зробити засновники закладу: система має спрацювати на захист дітей. Всі ті люди, які вчиняли насильство, мали би бути відсторонені для унеможливлення впливу. Більше того, відсторонити мають і тих, хто покривав учинення таких порушень. Далі поліція має проводити неупереджене розслідування, співпрацюючи із дітьми. Це мають бути не допити, а саме опитування в умовах, дружніх для дитини. Це зелені кімнати за участі психолога. Однак, як ми бачимо по Новосільській спеціальній школі, там такого не відбувається».

Ірина Суслова додає, що наразі тимчасово відсторонили тільки керівника закладу. Також була створена комісія, серед членів якої «із того, що ми спостерігали, були депутати, які показували те, що «от плитка є, штори є, все чудово», але умови — це тільки одна із складових, які має надавати заклад», каже експертка.

Вона наголошує, що в першу чергу потрібно говорити не про приміщення, а про дітей, які там перебувають. Про отримання ними освіти, належного догляду та безпечного середовища:

«На жаль, у цьому закладі ми зафіксували порушення усіх тих необхідних речей, які мають бути забезпечені для дітей. Наприклад, невідповідність меню і того, чим насправді годували дітей. Ми також зафіксували те, що дітям не видають гуманітрану допомогу та подарунки. Хоча все це було на складі ще з минулого року».

Комісія, яка була створена обласною радою, цього всього чомусь не побачила, каже представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини. Вона додає, що Новосільська спеціальна школа на Тернопільщині — це, «певно єдиний заклад в Україні, із тих, де були зафіксовані такі порушення, у якому не відсторонили всіх осіб, по яким свідчили діти щодо здійснення насильства».

Наразі, каже Ірина Суслова, очікуються результати розслідування цієї справи правоохоронцями:

«Ми знаємо, що воно триває, проводяться опитування, але більш детальною інформацією ми не володіємо, оскільки є таємниця слідства. Ми сподіваємось, що правоохоронці допоможуть знайти відповіді».