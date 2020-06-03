16 062 тестів на COVID-19 зроблено за весь період епідемії у Тернопільській області

У ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” станом на сьогодні проведено ІФА-тестування біоматеріалу від 185 осіб, у дванадцятьох – виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

ℹ За весь період проведення досліджень усього в обласному лабцентрі досліджено методом ПЛР 16 062 зразки, підтверджено лабораторно COVID-19 у 1200 осіб в області.

В Україні ж загалом проведено 21931 тестування методом імуноферментного аналізу.

381 552 тестування проведено методом ПЛР.

Додамо, що дані у загальній статистиці по Україні з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.