У “Тернопільводоканалі” розповіли, як в час відсутності господарів у квартирі стався потоп

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Не зовсім вдало розпочався день 15 січня для мешканців будинку № 13 на вулиці Дружби в Тернополі.

Уночі в одній із квартир, власників якої не було вдома, щось трапилося зі сантехнікою й вода з неї просочилася аж на три поверхи нижче.

О 6 год. 40 хв з коротким інтервалом одразу кілька потерпілих зателефонували в аварійно-диспетчерський відділ (АДВ) “Тернопільводоканалу”.

“Оскільки доступу до стояків у цьому будинку нема, нашим аварійникам довелося перекрити водопостачання в усьому будинку, аби припинити затоплення”, – пояснює майстер АДВ Богдан Колінець. Люди тим часом викликали поліцію, бо до квартири управителям будинку таки доведеться потрапити, якщо не вдасться сконтактувати з власниками.

Такі випадки у період зимових святкувань, канікул, відпусток непоодинокі, каже Богдан Колінець. Досвідчений майстер радить споживачам, які виїжджають з міста на тривалий період, доручити довіреним людям час від часу навідуватися в квартиру, бо від аварійних ситуацій, особливо в старих будинках чи зі старою сантехнікою, ніхто, на жаль, не застрахований.