У Тернополі водій із підробленими документами спричинив ДТП (фото)

Вчора, 6 травня, близько 22-ї години, у Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Л.Курбаса не розминулися автомобілі Nissan Leaf та Nissan Almera.

Як з’ясували правоохоронці, водій Nissan Almera не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Nissan Leaf, який здійснював поворот ліворуч.

На щасті, обійшлося без потерпілих.

Під час складання відповідних адміністративних матеріалів, поліцейські виявили сліди підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Nissan Almera. Під час перевірки номерів агрегатів, інспектори встановили, що номер кузова транспортного засобу не відповідає інформації зазначеній в реєстраційному документі.

Патрульні склали необхідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.