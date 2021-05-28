Поліцейський, що збив пішохода на переході у Тернополі, постане перед судом

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інспектора взводу одного з батальйонів патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому).

Слідством встановлено, що 5 березня цього року водій, керуючи технічно справним власним автомобілем марки «AUDI-A6», рухаючись по вул. Князя Острозького навпроти перехрестя з вул. Шпитальна, допустив наїзд на жінку, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми, кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчими третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.