За 700 метрів від будинків: на Бережанщині люди протестують проти свиноферми

6 лютого громада с. Шибалин перекрила дорогу на знак протесту проти відкриття підприємства по вирощуванню свиней. Про це повідомляють у Бережанській міській раді.

Люди висловили міському голові своє занепокоєння щодо можливих ризиків сусідства з цим об’єктом (загальне погіршення екологічної ситуації на території округу: неприємний запах, забруднення ґрунтових вод тощо).

Як зазначають у міській раді, свиноферма розташовуватиметься на відстані понад 1 км від села у двох приміщеннях колишніх корівників. Станом на сьогодні в цих приміщеннях проведено капітальний ремонт, облаштовано систему вентиляції та автоматичного підтримання температури повітря, вмонтовано сучасне обладнання для годівлі та напування тварин, а найголовніше – герметичний гноєзбірник, що унеможливить потрапляння стоків у ґрунт. Зараз тривають роботи з благоустрою. Через місяць планується розпочати роботу підприємства, яка відповідатиме всім санітарним та екологічним вимогам. Загалом діяльність свиноферми дасть можливість створити 10 нових робочих місць, – кажуть у міській раді.

До слова, селяни власнику ще вісім місяців тому на зборах сказали, щоб вирощував щось інше, тільки не свиней. Але до думки селян не прислухалися. У селі бояться нестерпного смороду.

За словами пані Надії В., саме підприємство зареєстроване в Тернополі, в селі залишатиметься лише земельний податок в сумі приблизно 3600 грн. на рік.

Василь П. каже, що є рішення сесії сільської ради проти свинокомплексу.

Я, як староста Шибалинського старостинського округу, хочу повідомити, що відстань до найближчого житлового будинку 700 метрів. В цій вулиці проживають багато молодих сімей з малими дітьми, які хвилюються за здоров’я своїх дітей. А також до 1 км розташовані школа, садочок, клуб, фап, дві церкви. Дуже було би цікаво подивитися як оці люди, що підтримують бізнес “свині” опинилися на місці шибалян, адже в нашому старостинському окрузі це вже другий свинокомплекс, один в Комарівці. Не пишіть дурниць якщо ви не маєте поняття про що мова. Прочитайте газету “Бережанська віче” від 22 січня 2021 року оголошення про викиди в атмосферу. Ви би такого хотіли? До речі, ці бізнесмени і наша районна влада знають, що в червні місяці 2020 року і люди, і сесія сільської ради винесли рішення проти розміщення свинокомплексу, – коментує подію Ольга Дудар.